Москва, 20 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На торгах 19 марта рубль частично скорректировался от максимумов августа. Доллар удержался над отметкой 64 руб. и к концу дня обосновался в районе 64,40 руб., финишировав в небольшом плюсе. Евро/рубль слегка восстановилась над отметкой 73 руб. и набрала символические 0,11%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В целом основные факторы по-прежнему говорят в пользу роста российской валюты. Налоговый период, нерешительность доллара на Форексе, высокие цены на нефть, довольно активный спрос на ОФЗ. На данном этапе, когда рубль приблизился к важному уровню сопротивления, сыграл технический фактор — игроки перешли к частичной фиксации прибыли, тогда как общая картина остается позитивной», — отметил эксперт.

20 марта нефть торгуется в небольшом минусе после вчерашнего обновления минимумов. Отчет API показал, что запасы сырой нефти в США сократились на прошлой неделе, на этот раз на 2,13 млн баррелей, тогда как запасы бензина упали на 2,79 млн баррелей. Однако котировки пока не торопятся обновлять максимумы, также на фоне фиксации прибыли.

«Учитывая отсутствие энтузиазма игроков на нефтяном рынке и небольшой восходящий уклон доллара на Форексе в преддверии заседания ФРС, в начале сессии доллар/рубль может продолжить попытки восстановления с первичной целью на 64,50 руб.», — полагает Николаев.

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