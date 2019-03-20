Вашингтон, 20 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Российский форвард Александр Овечкин приглашен в Белый дом в составе команды «Вашингтон Кэпиталз» — действующего чемпиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает The Washington Post.

Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев Александр Овечкин

Встреча президента США Дональда Трампа с хоккеистами состоится 25 марта. Ранее глава США принимал у себя столичный хоккейный клуб в 1997 году.

Овечкин признался, что обрадован таким известием. За «Кэпиталз» играют ещё два российских хоккеиста — Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли, победив в финале турнира «Вегас Голден Найтс». Такая победа стала для американского столичного клуба первой.

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