Барнаул, 20 марта, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Сейчас главное не заявленная отставка губернатора Александра Бердникова, а кто заведет в кабинет президента Владимира Путина «своего», — считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM сделанное алтайским главой заявление об уходе с губернаторского поста, он отметил:

(сс)zoosnow Отставка

«Министр энергетики Александр Новак завел «своего» в Алтайский край, вчера — в Челябинскую область… Поэтому эти отставки — своеобразное измерение силы той и ли иной группировки, влияющей на российского президента, а следовательно, на будущий транзит власти в России».

Как уже сообщало ИА REGNUM, слухи о новой волне губернаторских отставок подтвердились. Сегодня, 20 марта, глава Республики Алтай уведомил о своем уходе через социальную сеть, подчеркнув при этом, что его отставка является добровольной и связана с переходом на другую работу.

Также подтвердились слухи по поводу отставки главы Челябинской области Бориса Дубровского. После информации в телеграм-каналах о том, что он написал заявление об уходе, на сайте главы региона было опубликовано его обращение к гражданам.