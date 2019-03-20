Москва, 20 марта, 2019, 10:34 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по аналогии подсчетом ущерба Крыму от аннексии Украиной подсчитать и ущерб от работы чиновников и депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM 20 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«А давайте подсчитаем, сколько стоит наша работа, наша деятельность, какой ущерб нанесли те законы, которые внесли чиновники и некоторые депутаты — которых уже нет здесь. Какой ущерб стране нанесли?» — заявил Жириновский в ходе заседания Госдумы.

При этом парламентарий предложил наградить тех, кто предложил инициативы, направленные на развитие страны.

«Или наоборот. Какой плюс от тех, кто внес какие-то хорошие законы, влиял на что-то», — говорит он.

Жириновский также предложил санкции и награду.

«Тем моральное осуждение, а кто дал положительное для жизни страны — может быть, какие-то награды», — заявил депутат.

В КПРФ также предложили создать рабочую группу, которая подсчитала бы ущерб стране и гражданам от всех промахов чиновников.