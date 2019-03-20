Екатеринбург, 20 марта, 2019, 10:42 — ИА Регнум. На Среднем Урале увеличилось количество отравлений и смертей из-за алкоголя, что связано с алкоголизацией населения. Об этом заявили эксперты-токсикологи на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

geralt Алкоголь

Несмотря на то, что общее количество бытовых отравлений в регионе уменьшилось за 2018 год (а 29,5% таких случаев — по вине алкоголя), количество именно алкогольных отравлений увеличилось.

«По итогам 2018 года случаев отравления алкоголем стало больше на 14%. Смертность от алкоголя увеличилась на 5%. 54% всех смертей после отравления — от алкоголя!» — заявил заведующий отделом токсикологических экспертиз Центра гигиены и эпидемиологии в регионе Владимир Ентус.

Причина, скорее всего, не связана с контрафактом, считают эксперты.

«В большинстве случаев это, конечно, алкоголизация населения. Примерно одинаковая картина по отравлениям у употребивших как контрафактную продукцию, так и лицензированную», — заявил главный токсиколог Свердловской области, руководитель Свердловского областного центра острых отравлений Андрей Чекмарев.

Напомним, глава комитета по товарному рынку мэрии Екатеринбурга Елена Чернышева высказала идею о запрете алкомаркетам размещаться на первых домах жилых домов. Обнаружилось, что большинство открытых в 2018 торговых точек в городе — алкомагазины.