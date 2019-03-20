Чита, 20 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, Читу посетила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Помимо встречи с врио губернатора Александром Осиповым у неё запланировано посещение забайкальского краевого перинатального центра и читинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, сказано в официальном сообщении регионального правительства.

Место, где нашли двух граждан Узбекистана. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Между тем местные СМИ сообщают, что омбудсмен уже сделала несколько значимых заявлений. Одно из них связано с имевшим место надругательством над тремя мальчиками-первоклассниками в Нерчинском районе Забайкальского края. По данным газеты «Вечорка», Анна Кузнецова пообещала взять под контроль данное расследование. При этом она добавила, что в России участились случаи совершения преступлений против половой неприкосновенности детей.

Напомним, о том, что в Забайкальском крае выясняют обстоятельства убийства двух граждан Узбекистана, тела которых были обнаружены закопанными в тайге под Нерчинском, газета «Вечорка» сообщила в августе 2018 года со ссылкой на заявление одного из участников расправы.

Речь идёт о самосуде над педофилами: предварительно установлено, что мужчины, подрядившиеся на работу штукатурами в сельскую школу, длительное время растлевали трёх мальчишек-первоклассников. Страшная правда выяснилась после отъезда гастарбайтеров: местные власти знали о происшествии, но предпочли закрыть глаза. И тогда педофилов нашли местные криминальные авторитеты. Они помогли найти истязателей и после совершённого родственниками поруганных мальчиков избиения учинили самосуд. Тела закопали близ села: вырыли трактором яму и засыпали землёй.

По данным регионального СУ СК РФ, обвинение в убийстве предъявлено 34-летнему жителю одного из сёл Нерчинского района.