Омск, 20 марта, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Все разговоры о том, что Казахстан уйдет в зону влияния США и Китая, беспочвенны. Такое мнение выразил омский политический обозреватель Василий Епанчинцев, комментируя уход Нурсултана Назарбаева в отставку с поста президента Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Внутренняя и внешняя политика остаются за Назарбаевым. Курс прежний, но с новым публичным лицом», — пишет Епанчинцев в своём Telegram-канале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана.

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В должность исполняющего обязанности президента Казахстана вступил Касым-Жомарт Токаев, который ранее возглавлял верхнюю палату парламента страны. Он будет руководить Казахстаном до выборов главы государства.

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«Почему Назарбаев сделал это сейчас? Он не становится моложе, а на Балканах уже поднимается новая волна «цветных» революций. Лучше провернуть операцию «Преемник» сейчас, пока ситуация управляема и контролируема. Пятая колонна такого не ожидала. Токаев теперь официальный наследник. Отличие от российской операции 1999 года в том, что Елбасы еще полон сил и сохраняет за собой пост главы Совбеза. Также лидерство в партии и членство в конституционном совете за ним. Так что, может, и заглянет в Омск в каком-то из качеств осенью», — отметил Василий Епанчинцев.

Напомним, в ноябре 2019 года в Омске состоится XVI Форум приграничного сотрудничества России и Казахстана. Планировалось, что это мероприятие посетят президент России Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев.

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Теперь, судя по всему, на российско-казахстанском форуме в Омске Казахстан будет представлять Касым-Жомарт Токаев.

«Вот только вопрос, будет ли он в статусе исполняющего обязанности президента или уже пройдет через всенародные выборы. Полномочия врио могут быть до 2020 года. Хотя, скорее всего, будут досрочные выборы», — резюмировал Василий Епанчинцев.