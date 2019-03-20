Москва, 20 марта, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Рост просроченной задолженности населения России за газ на 6,6% закономерен. Платежная дисциплина в стране напрямую зависит от поведения властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

Если глава ФАС Игорь Артемьев легко рассуждает о том, что тарифы якобы завышены в два раза, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает перестать платить за услуги ЖКХ, пока им не вернут якобы переплаченные деньги за услуги ЖКХ, то это мгновенно расхолаживает население.

«Если вдуматься, то представитель федеральной исполнительной власти и глава парламентской партии вместе предлагают одно и то же — не платить.

Стоило бы принять закон об ответственности за фейковые новости, которые распространяют представители власти и этим разрушают экономику страны», — высказал свое мнение политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос в России в 2018 году на 6,6%.

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