К майским праздникам Калугу украсят полмиллиона цветов
Калуга, 20 марта, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Более шести тысяч деревьев и около 560 тысяч цветов предполагается высадить весной 2019 года в Калуге. Об этом заявил на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, сообщает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.
«Мы равняемся на 2015 год, когда весной было высажено одновременно порядка миллиона тюльпанов. Сейчас мы выходим на цифру 560 тысяч. В этом году дополнительно высаживаем еще 370 тысяч тюльпанов. Соответственно, на следующий год мы выходим примерно на уровень 2015 года по количеству цветов», — сказал Волков. Зацвести Калуга должна уже к майским праздникам.
По сравнению с 2018 годом в городе будут расширены работы по вертикальному озеленению. Одновременно будет проводиться оздоровление существующих зеленых насаждений. Так, склон Центрального парка культуры и отдыха, а также газоны на дамбе Яченского водохранилища в 2019 году получат системы капельного полива. Также прорабатывается вопрос о закупке на торгах системы полива в новом городском парке. Работы по монтажу и наладке планируется завершить в июне 2019 года.
Управление городского хозяйства с помощью специалистов Калужского государственного университета имени Циолковского подготовило паспортизацию всех калужских скверов и парков, чтобы нанести калужские зеленые зоны на интерактивную карту геопортала Калужской области. Возможно, изменится и система обслуживания калужских парковых зон.
Напомним, первый заместитель городского головы Калуги Алексей Волков предложил вменить в обязанности арендаторам, размещающим летом в парках и скверах торговые палатки, обслуживание территорий, на которых эти палатки установлены. Это позволит «Калугаблагоустройству», занимающемуся обслуживанием парков и скверов, расширить городские объекты озеленения и благоустройства.