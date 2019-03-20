Калуга, 20 марта, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Более шести тысяч деревьев и около 560 тысяч цветов предполагается высадить весной 2019 года в Калуге. Об этом заявил на планёрке в городской управе первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, сообщает 20 марта корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-gov.ru Посадка дереве в Калуге.

«Мы равняемся на 2015 год, когда весной было высажено одновременно порядка миллиона тюльпанов. Сейчас мы выходим на цифру 560 тысяч. В этом году дополнительно высаживаем еще 370 тысяч тюльпанов. Соответственно, на следующий год мы выходим примерно на уровень 2015 года по количеству цветов», — сказал Волков. Зацвести Калуга должна уже к майским праздникам.

По сравнению с 2018 годом в городе будут расширены работы по вертикальному озеленению. Одновременно будет проводиться оздоровление существующих зеленых насаждений. Так, склон Центрального парка культуры и отдыха, а также газоны на дамбе Яченского водохранилища в 2019 году получат системы капельного полива. Также прорабатывается вопрос о закупке на торгах системы полива в новом городском парке. Работы по монтажу и наладке планируется завершить в июне 2019 года.

Управление городского хозяйства с помощью специалистов Калужского государственного университета имени Циолковского подготовило паспортизацию всех калужских скверов и парков, чтобы нанести калужские зеленые зоны на интерактивную карту геопортала Калужской области. Возможно, изменится и система обслуживания калужских парковых зон.

Напомним, первый заместитель городского головы Калуги Алексей Волков предложил вменить в обязанности арендаторам, размещающим летом в парках и скверах торговые палатки, обслуживание территорий, на которых эти палатки установлены. Это позволит «Калугаблагоустройству», занимающемуся обслуживанием парков и скверов, расширить городские объекты озеленения и благоустройства.