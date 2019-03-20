Пекин, 20 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении укреплять стратегическое партнерство с Италией, сообщает 20 марта Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Данное заявление было сделано накануне визита китайского лидера в третью по величине экономику Евросоюза.

«Во время моего предстоящего визита я хотел бы вместе с руководством Италии обсудить основные принципы двухсторонних отношений и перенести их в новую эру», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Пекин стремится к сотрудничеству с Римом по таким направлениям как глобальное потепление, а также сотрудничество в рамках ООН, ВТО и Большой двадцатки. Кроме того, стороны заинтересованы в развитии ряда инфраструктурных проектов.