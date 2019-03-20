Новосибирск, 20 марта, 2019, 09:54 — ИА Регнум. Любые усилия законодателей по облегчению кредитного бремени жителей России стоит приветствовать, сказал президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, комментируя ИА REGNUM законопроект об ипотечных каникулах, который был внесён депутатами Госдумы и членами Совфеда во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Конечно, хотелось бы, чтобы большое количество людей могло воспользоваться ипотечными каникулами. Но тут посмотрим, как будет, что примут депутаты. А вообще, мне кажется, что нужно работать больше над тем, чтобы снизить саму ставку ипотеки, сделать её более доступной для населения. И здесь ещё огромный пласт работы — и не видно, чтобы активно этим занимались», — отметил Антонов.

В то же время он ответил, что плюсов в ипотечных каникулах много. И прежде всего, это возможность для человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, взять паузу в выплате кредита и не лишиться жилья.

«Понятно, что кредиты берутся там на 20 лет. И это очень большая нагрузка для семьи, особенно для семьи с маленькими детьми. А потому нужно давать людям возможность выйти из сложной финансовой ситуации. Мне кажется, что нужно разрабатывать не только ипотечные каникулы, но и какие-то другие финансовые инструменты, которые позволяли бы людям, потерявшим работу или здоровье, находящимся временно нетрудоспособными, брать некую паузу, или перекредитовываться, или какие ещё финансовые механизмы, меры государственной поддержки использовать. Минусов каких-то больших я не вижу, поскольку эта мера направлена именно на снижение финансового давления на наших граждан», — считает общественный активист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госдума перенесла на 21 марта рассмотрение законопроекта об ипотечных каникулах. Об этом попросил депутатов и спикера Госдумы Вячеслава Володина глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Отметим, что речь о законопроект, согласно которому гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, могут быть предоставлены так называемые ипотечные каникулы. Отсрочкой платежей они могут воспользоваться до полугода. После чего платежи по кредитному договору будут осуществляться в том же размере и с той же периодичностью, что и раньше.

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