Москва, 20 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Изменения в правила обращения за социальной доплатой к пенсии, проект приказа которого размешен на федеральном портале нормативных правовых актов, подготовило министерство труда и социальной защиты (Минтруд) Российской Федерации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

Документ является нормативным актом к принятому Госдумой РФ 19 марта во втором чтении законопроекту о доплатах к пенсиям.

В Минтруде рассказали «Российской газете» о том, как будет работать новая схема. Источник напомнил, что на данный момент пенсионер, который официально нигде на работает, может получить соцдоплату к пенсии в том случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума того региона, в котором он проживает.

В Минтруде пояснили, что теперь социальную доплату планируется установить в необходимом для увеличения пенсии до прожиточного минимума в регионе размере, после чего осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных финансовых выплат.

По словам источника газеты, каждый год материальное обеспечение безработного пенсионера, таким образом, будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 марта глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что доплаты к пенсиям малообеспеченных пенсионеров планируется пересчитать в РФ уже в мае 2019 г.

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