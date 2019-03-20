Веллингтон, 20 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс выступит с критикой после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанного им после теракта в Крайстчерче, сообщает 1 News.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Ранее Эрдоган заявил, что все граждане Новой Зеландии и Австралии, кто попробует устроить в Турции что-то подобное теракту в Крайстчерче, «повторят судьбу своих предков» и возвратятся домой «в гробах».

«Наш заместитель премьер-министра едет в Турцию и внесет ясность в этот вопрос, при личной встрече (с Эрдоганом)», — сказала премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в эфире телеканала 1 News.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта австралийский террорист Брентон Таррант открыл стрельбу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча. В результате теракта погибли 50 человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести.

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