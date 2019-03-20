Германия, 20 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Тюнинговое ателье Mansory совместно с немецким модельером Филиппом Плейном представили обновленную версию Mercedes-AMG G63, сообщается на сайте FAKTOM.RU.

Tarantas.news Mercedes-AMG G63 Star Trooper

В результате работы модельеров над Mercedes-AMG G63 получилась тюнинговая модель Mercedes G Class Star Trooper. Новинка появится на рынке ограниченным тиражом. Всего выпустят 20 фирменных авто. Стоить такие эсклюзивные модели будут 655 тысяч долларов. На изготовление одного автомобиля уходят около полутора месяцев. Причиной столь долгого срока изготовления является индивидуальная компоновка элементов машины.

Тюнингованное авто имеет доработанный мотор мощностью 838 л. с. Максимальный крутящий момент составляет 1 000 Нм. До 100 км/ч модель разгоняется за 3,5 секунды.

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