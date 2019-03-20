Горно-Алтайск, 20 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Губернатор Республики Алтай Александр Бердников, заявивший сегодня, 20 марта, о необходимости уйти в отставку «в связи с переходом на другую работу», подчеркнул, что уходит в отставку добровольно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы Facebook Александра Бердникова Губернатор Республики Алтай Александр Бердников заявил о своей отставке

В своем обращении, опубликованном в Facebook, он выразил благодарность президенту России «за возможность руководить столь длительный период таким замечательным и красивым регионом с хорошими и прекрасными людьми». Также глава Республики Алтай поблагодарил за поддержку на выборах в 2014 году избирателей.

«Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона — это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил», — пояснил Александр Бердников.

Он полагает, что за столь долгий срок в губернаторстве удалось многое сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы.

«Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики. Президент страны и вы, уважаемые избиратели, определитесь, кто это будет», — отметил губернатор.

Признав, что в работе «конечно, были и ошибки, но мы всегда двигались вперед», Бердников пожелал Республике Алтай и ее народу процветания, заявив, что «как и прежде, готов служить и дальше своей малой Родине в любом другом качестве».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в течение последнего года слухи о скором уходе губернатора Бердникова появлялись с завидной регулярностью. Но только сегодня, 20 марта, глава Республики Алтай заявил о своём добровольном уходе.