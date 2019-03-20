Вашингтон, 20 марта, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не исключает военной интервенции в Венесуэлу. Об этом он заявил журналистам по итогам переговоров с лидером Бразилии Жаиром Болсонару, которые состоялись 19 марта в Белом доме.

Готовы на все

«Все варианты возможны (в отношении Венесуэлы — прим. ИА REGNUM ), — приводит слова Трампа ирландская ежедневная газета The Irish Times.

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«Посмотрим, что произойдёт», — добавил глава Белого дома, предложив ввести дополнительные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава международного комитета палаты представителей Эллиот Энгел заявил, что Конгресс США не поддержит использование вооруженных сил для вторжения в Венесуэлу. По его словам, военная интервенция в Венесуэлу не является «возможным вариантом».

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Ранее Москва неоднократно предостерегала США от военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, подобный сценарий привёл бы к катастрофическим последствиям.

Напомним, 23 февраля на фоне массовых протестов в Венесуэле против действующего президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США и большинство стран Запада. При этом Мадуро заявил, что до истечения положенного ему срока в 2025 году занимаемый пост главы республики покидать не собирается.