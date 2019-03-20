Москва, 20 марта, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Низкая зарплата является причиной низкой эффективности и производительности труда на работе. В этом уверены более 70% работающих жителей России. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Около половины занятых граждан РФ (43%) готовы повысить свою производительность, если уровень заработной платы увеличится в 1,5−2 раза.

При этом 53% полагают, что размер их оклада в 2019 году не изменится, 29% работающих ждут роста зарплаты.

Трудятся на пределе своих возможностей 16% опрошенных. В Москве доля тех, кто работает на пределе возможностей, составляет 25%.

Женщины чаще говорят, что работают с максимальной отдачей, чем мужчины (19% против 13%).

Опрос проведен в декабре 2018 года. Опрошены 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 70% работающих граждан не ждут роста заработной платы. Лишь 3% надеются на увеличение окладов.

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