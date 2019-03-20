Калуга, 20 марта, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Заместитель посла Индонезии в Москве Ласро Симболон встретился с губернатором Калужской области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым в Калуге, сообщает 19 марта Antaranews.

Kaluganews.ru В Индонезии

«Индонезийским компаниям пора появляться в России», — подчеркнул Ласро Симболон.

Со своей стороны, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что заинтересован в налаживании делового сотрудничества с Индонезией.

Во время встречи губернатор объяснил легкость инвестирования в Калугу через особые экономические зоны и промышленные комплексы. Калужская промышленная продукция легко проникает в крупные города Китая, Вьетнама и Индии.

«Губернатор приветствовал идею посольства Индонезии заключить соглашение с одной из индонезийских провинций и исследовать возможности бизнеса», — отметил Ласро Симболон, добавив, что Калуга — это небольшая провинция в России с населением около одного миллиона человек, которая активно привлекает иностранные инвестиции.

Напомним, в течение 10 лет Калуге удалось привлечь 200 крупных международных компаний из 90 стран. Начиная с Японии, Южной Кореи, Китая, Вьетнама, Германии и других европейских стран, а также США. Город Калуга, который находится примерно в 200 км от Москвы, ежегодно привлекает около 2,5 млн туристов, как из России, так и из-за рубежа.