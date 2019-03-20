Астана, 20 марта, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Колебания курса тенге является реакцией рынка на заявление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о своей отставке, заявил 20 марта председатель Национального банка республики Ерболат Досаев перед совместным заседанием двух палат, сообщает 20 марта агентство «Казинформ».

Казахстанский тенге

"Это обычная реакция рынка на такого рода важные новости. Поэтому часть обменных пунктов придержали деньги, а другие ожидали нового курса», — сказал глава финансового регулятора.

По его мнению, ситуация с курсом тенге нормализуется к 26 марта. Досаев добавил, что все банки второго уровня обеспечены необходимым объемом наличных денег.

Отметим, 19 марта некоторые обменные пункты Астаны прекратили продажу доллара из-за ажиотажного спроса на валюту в связи с заявлением Назарбаева о своей отставке. По данным утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже, один доллар стоил 378,04 тенге. Рост в течение суток составил примерно 2 тенге.