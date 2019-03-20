Ярославль, 20 марта, 2019, 09:38 — ИА Регнум. На встрече с журналистами в ярославском ресторане «Буратино» мэр Ярославля Владимир Волков заявил, что не видит массового оттока ярославских специалистов из своей администрации.

Владимир Волков

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM по этому поводу, Владимир Волков сказал:

«Оттока специалистов я не заметил, к сожалению. Если называть конкретные фамилии, то эти люди принимали самостоятельные решения. Я никого не выгоняю, если произойдёт случай из ряда вон выходящий. Те люди, что принимают самостоятельные решения, я за них комментировать не могу».

Напомним, что только за последнее время мэрию Ярославля покинули: заместитель мэра Михаил Кузнецов, начальник управления по информационной политике Светлана Израилева, директор агентства по рекламе и праздничному оформлению города Илья Кислинский, советник мэра по вопросам развития туризма Ольга Лилеева. Все эти уволившиеся сотрудники являются ярославцами.

Владимир Волков также сообщил журналистам, что первым заместителем мэра Ярославля в ближайшее время будет назначена Алла Кибец, которая неизменно сопровождает карьерные передвижения Владимира Волкова.

Ещё более странный комментарий мэр Ярославля дал по статусу Александра Асриянца. Почти два месяца ни Владимир Волков, ни даже прокуратура Ярославля не могут назвать официальную должность этого сотрудника мэрии. По предыдущим официальным заявлениям пресс-службы городской администрации, Асриянц является советником мэра, однако в интернете опубликованы официальные документы за подписью Асриянца в должности заместителя мэра.

«Как кто-то написал, тут интрига создана. Я не понимаю, какая интрига? Кто создал? Давайте так. Александр сейчас в отпуске. По выходе из отпуска вы можете задать ему любые вопросы. Пусть он сам на них ответит, чтобы не было интриг», — заявил Владимир Волков на встрече с ярославскими журналистами.

На прямой вопрос, знает ли мэр Ярославля официальный статус своего сотрудника, Владимир Волков ответил:

«Конечно, знаю. Но раз уж интрига существует, то пусть она и будет таковой».

Напомним, что на вопрос о статусе Александра Асриянца не смогла ответить даже городская прокуратура, которая по результатам проверки назвала его «уполномоченным лицом».