Москва, 20 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Турция стала самой посещаемой российскими туристами страной в 2018 году, сообщает 20 марта РИА Новости со ссылкой на данные аналитического агентства «ТурСтат».

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляже. Турция

Так, в Турцию в прошлом году туристами из России было совершено 5,7 млн поездок. Далее идут Абхазия (4,5 млн), Финляндия (3,3 млн), Казахстан (2,96 млн) и Украина (2,29 млн).

Также в рейтинг вошли Китай (почти 2 млн поездок), Эстония (1,8 млн), Германия (1,3 млн), Грузия (1,2 млн) и Таиланд (1,17 млн).

Отмечается, что в прошлом году туристический поток в Турцию вырос на 27%, это является лучшим показателем среди всех стран мира.

Как сообщало ИА REGNUM, доля граждан России, которые готовы потратить на свой отдых за границей и в России более 60 тыс. рублей, существенно сократилась за 2018 год. Большинство граждан РФ (87%) копят деньги на отдых, 33% рассматривают возможность поехать в отпуск за границу, 58% планируют отдыхать в России.

Читайте также: Сколько готовы потратить жители России на турпоездки