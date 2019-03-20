Санкт-Петербург, 20 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги первых дней своего пребывания в социальной сети «ВКонтакте» и рассказал пользователям, с какими проблемами обращаются к нему горожане через соцсеть.

Александр Беглов

Напомним, страница Беглова была зарегистрирована днем 11 марта и открыта для комментирования. За прошедшие дни на страницу подписались более 21 тыс. пользователей.

По словам Беглова, самые частые проблемные темы в комментариях:

«Дороги, их плохое качество, нехватка парковки — 259 жалоб; многоквартирные дома, жильцы жалуются на проблемы с отоплением, работу управляющих компаний, невывезенный мусор — 167 жалоб; дворы и территории общего пользования, отмечают некачественную уборку, проблемы с детскими площадками — 135 жалоб».

Врио губернатора сообщил, что он и его сотрудники выделили в комментариях пользователей 1481 вопрос или жалобу, которые требовали ответа. За пять рабочих дней профильные комитеты и районные администрации ответили на 889 из них.

«Не буду скрывать — видел среди ответов и откровенные отписки, будем разбираться. Не могу сказать, что я доволен итогами первой недели, но мы сделали первый важный шаг для открытости власти», — заявил Александр Беглов, добавив, что он и его помощники «с этой недели приступили также к разбору личных сообщений».

Беглов напомнил, что обязал органы городской власти оперативно разбираться со всеми жалобами, оставленными на странице врио губернатора в соцсети «ВКонтакте».

"При первой возможности уже сейчас сам смотрю, что мне пишут жители, и буду также во время выездов в районы проверять конкретные объекты по жалобам», — пообещал Беглов.

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