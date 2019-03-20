Москва, 20 марта, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Интенсивность эпидемии гриппа и ОРВИ в странах Европейского региона остается высокой. Широкое распространение вирусов гриппа зафиксировано в 20 странах региона, сообщает 20 марта пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные Европейского регионального бюро ВОЗ.

Высокая температура

В структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа субтипа А (Н1N1)09. Также за период с 4 по 10 марта в 13-ти странах отмечено региональное распространение гриппа, в пяти странах — локальное, и в пяти странах зафиксированы отдельные случаи.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в период с 11 по 17 марта отмечено снижение интенсивности эпидемического процесса гриппа и ОРВИ. Превышение недельных эпидпорогов заболеваемости зафиксировано только в семи субъектах РФ.

Читайте также: Роспотребнадзор рассказал о ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ