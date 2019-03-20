Лондон, 20 марта, 2019, 09:19 — ИА Регнум. 19 марта противники действий возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции в конфликте в Йемене вышли на улицы Лондона, протестуя против продажи крупной партии вооружения правительством Великобритании. Об этом сообщает новостное агентство ОАЭ Gulf News.

Islamreview.ru Войска Саудовской Аравии

Демонстранты выдвинули на первый план готовящуюся продажу большого количества самолетов Eurofighter Typhoon саудитам, что, по их мнению, является незаконным — в соответствии с международным правом.

Напомним, что в ходе конфликта в Йемене погибли тысячи мирных жителей. Многие обвинили в совершении необоснованных с военной точки зрения воздушных налетов Эр-Рияд.