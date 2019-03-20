Москва, 20 марта, 2019, 08:55 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 20 марта, время от времени небо будет хмуриться и кое-где не исключены небольшие скоротечные осадки, сообщают «Метеовести».

Дарья Антонова ИА REGNUM Весна в Москве

По данным синоптиков, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, к вечеру возможны небольшие осадки. Днем в столице и области воздух прогреется до +6 градусов. Ветер западный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стал самым тёплым днём в Москве с начала весны — воздух прогрелся до +7 градусов. Вместе с тем владельцам автомобилей в Москве советуют не торопиться менять зимнюю резину на летнюю.

Читайте также: Автолюбителей Москвы просят не торопиться менять зимнюю резину

Атакже: В апреле в Москве будет чуть теплее нормы