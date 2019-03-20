Москва, 20 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Систему автоматического контроля за грузовиками и автобусами с использованием тахографов планируют создать в Российской Федерации уже в 2019 году. Стоимость единой информационной системы оповещения, которую тестирует Минтранс, составит около 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили газете «Известия» в министерстве.

Колонна грузовиков

Планируется, что надзорные органы будут автоматически получать данные о несоблюдении режима труда и отдыха водителей, а также о превышении скорости. Это позволит, в перспективе, штрафовать водителей транспортных средств без камер и инспекторов ГИБДД на дороге.

Источник в Минтрансе добавил, что законопроект, который обяжет владельцев грузовиков и автобусов использовать такие тахографы, уже внесен в правительство РФ. Для тех, у кого на транспортных средствах уже установлен регистратор старого образца, планируется ввести «переходный период».

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