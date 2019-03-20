Оренбург, 20 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила работу руководства Оренбургской области по реализации национальных проектов. В регионе для реализации нацпроектов создана достаточная база, заявила она на совещании в Оренбурге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валентина Матвиенко

«Во-первых, полное владение ситуацией министрами правительства Оренбургской области. Оренбургская область одна из первых провела все необходимые мероприятия, создала организационные структуры для управления национальными проектами. У руководителей есть понимание, как и что делать, куда двигаться. И, главное, достичь тех целевых показателей, которые поставлены в послании президента Российской Федерации, в майском Указе и в национальных проектах», — сказала спикер Совфеда.

Она добавила, что что всё это требует постоянного мониторинга и контроля, а спрос не за процессы, а за результат будет очень строгий. Полпред Владимира Путина в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров со своей стороны напомнил, что на выполнение указов президента и реализацию нацпроектов заложены огромные средства, и уже в 2019 году, как поставил задачу президент, люди должны увидеть результаты реализации нацпроектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко 19 марта посетила Оренбуржье. Она нанесла визит в областной перинатальный центр, построенный в 2016 году, а также на производственное объединение «Стрела», которое выпускает продукцию оборонного значения и налаживает выпуск гражданской продукции. На предприятии глава Совфеда подчеркнула, что вопрос с санкциями сам собой не решится, и призвала руководство завода запускать гражданскую продукцию в серийное производство.

Визит Матвиенко прошёл на фоне слухов о том, что губернатор Юрий Берг написал заявление об отставке. Слухи о его скором уходе идут уже несколько месяцев. Однако в пресс-службе главы региона корреспонденту ИА REGNUM заявили, что никакого заявления об отставке Берг не писал.