Хабаровск, 20 марта, 2019, 09:24 — ИА Регнум. Лесная отрасль Хабаровского края запущена, стагнирует, а её деятельность в большинстве случаев нацелена на то, чтобы уйти от платежей в бюджет. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал представитель коренных народов Хабаровского края, активист-общественник Сергей Сусликов. В тайнах «тёмного леса» вместе с общественником разбирался корреспондент ИА REGNUM.

Из архива С.Сусликова Лес в Хабаровской тайге вырубают варварски

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Лес — одно из главных богатств Хабаровского края. Здесь произрастает порядка 25% всех лесов Дальнего Востока и более 7% лесов России. Но, по словам Сергея Сусликова, на богатейших лесах региона греют руки все кому не лень, кроме бюджета. Основные причины — несостоятельность законодательства и нежелание властей видеть, какой бардак творится в тайге.

Из архива С. Сусликова Активисты в тайге обнаружили незаконную рубку — вокруг ни души

«Смотрите, что происходит. Всё очень просто. Согласно действующему законодательству, лесозаготовитель должен давать отчёт за вырубленный лес по специальной системе, есть такая, называется ЕГАИС-лес. Вот, например, у арендатора лесных угодий запланировано в рубку 10 тыс. кубометров древесины ценных пород. Это древесина, приносящая в бюджет основные платежи. Вся его лесосырьевая база разбита на деляны. На каждой деляне он может заготовить 20—30 кубов, например, дуба. И лесозаготовитель рубит этот объём — реально. Но в ЕГАИС-лес он подаёт сведения о том, что он в десять раз меньше заготовил. А наказать его — нельзя! Потому, что, согласно Административному кодексу РФ, срок давности за такое правонарушение — два месяца. А арендатор имеет право предоставить отчет в ЕГАИС-лес по истечении шести месяцев. Вот так, как говорится, легко и непринужденно, вырубаются бесконтрольно и безнаказанно наши лесные богатства. И речь не о каком-то частном случае, не о единичных инцидентах. Это происходит повсеместно и много лет подряд. И что ещё страшно: по документам у этих лесных воров получается ведь недоруб! И они имеют право дорубить в другом месте. А утаённый от налогообложения лес втихаря продают за границу», — рассказал общественник.

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Сергей Сусликов пытался привлечь к вопиющей ситуации внимание властей хотя бы Хабаровского края неоднократно. И всё попусту. Чиновники и парламентарии, словно сговорившись, усиленно делали вид, что не замечают проблемы. Активисту улыбались, хвалили и просили принести новые бумажки. Однажды дошло до того, что депутат Законодательной думы Хабаровского края, к которому обратился Сергей, попросил его … самостоятельно написать законопроект на данную тему.

Из архива С. Сусликова Браконьеры бросают покалеченные вековые деревья, которые не успевают срубить

«Все почти обманывают бюджет! И никому дела нет, властям дела нет! Управление лесами у нас настолько коррумпировано, пишите, это мои слова, я не боюсь это заявить! Минприроды края сегодня — просто безвластное, вообще в правительстве края полный хаос, там вообще некому работать. Я обращался в Законодательную думу края, к спикеру Сергею Луговскому. Он выслушал, поручил депутату, председателю постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерию Постельнику. Он прислал мне ответ: «Вы молодец, но пришлите нам, пожалуйста, ваши рекомендации, что бы вы сделали по этой проблеме». Нормально? Он — законотворец, у него юристы, зарплата большая. А я — общественник. Я не умею писать законопроекты! Я могу ездить по лесу и фиксировать нарушения. И я это делаю уже не первый год. Если вы не согласны с моими утверждениями о том, что леса Хабаровского края беззастенчиво, нагло грабят, ну оспорьте! Но ведь никто не оспаривает! Ни разу никто не опроверг, хотя и публикации на основе моих расследований в краевых СМИ появлялись неоднократно. Но в ответ — просто молчание», — добавил Сергей Сусликов.

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В августе 2018 года в краевой газете «Хабаровский край сегодня» Сергей рассказал, как и кто организовывает черные схемы воровства леса в Хабаровском крае. Общественник утверждает, что организаторами этих схем часто выступают те, кто по должности обязан бороться с этим явлением.

Из архива С. Сусликова Сергей Сусликов с коллегой в рейде по тайге

«Речь идёт о частных компаниях, которые по договору с МВД занимаются доставкой и хранением конфискованной древесины с незаконных порубок. У меня есть доказательства, есть фотографии и подтверждения от самих участников процесса: в доход государства сдаются только бросовые фрагменты изъятых из оборота брёвен. А деловая часть уходит налево, как правило, китайским перекупщикам древесины. В последнее время полиция активизировалась в борьбе с лесными браконьерами, незаконных рубок стало меньше. Поэтому такие «хранители конфиската» сами организовывают незаконные рубки, нанимают маргиналов. Лес оставляют на месте, сами же сообщают в полицию о незаконных рубках, дожидаются приезда следователей. Те описывают лес на месте, а фирма получает наряд на вывозку их из тайги. Схема работает без сбоев! Со стороны всё выглядит вполне легально. Но почему руководство правоохранительных органов не проверяет, какой лес изымается на деляне, а какой реализуется потом в доход государства?» — задаёт вопрос активист. Но ответов от властей нет.

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О чёрных схемах чёрных лесорубов знают все, знают лесничие. Но поймать никого не удаётся. В лесах Хабаровского края — бардак. И этот бардак делает кого-то очень богатым.

«Я им говорю: вы — власть! Я им говорю: вот тут воруют, вот тут воруют, столько и столько, воровство колоссальное! Они не оспаривают. Они соглашаются, улыбаются. И ничего не делают. Замминистра природных ресурсов Хабаровского края Андрей Ковальчук мне тоже говорит: ну, вы разработайте какой-нибудь законопроект, а мы уже дальше будем смотреть, что с ним делать. Да просто они не хотят ничего менять. Их, чиновников, весь этот беспредел в лесу устраивает полностью! Я поднимал этот вопрос на расширенном заседании при губернаторе, ещё старом, Вячеславе Шпорте. Пришли депутаты. То их не дозовёшься, а по такому вопросу — прибежали все. Больше всех возмущалась депутат тогда ещё, а сейчас зампред правительства края по социальным вопросам Наталья Пудовкина. Она аж ногами топала: «Да вы что?! Да кто вам сказал, что в лесу воруют?! Да у нас всё отлично!» А у неё муж — крупный лесопромышленник, и сегодня он стал фигурантом уголовного дела о махинациях с лесным фондом. А я ей на том совещании прямо так и сказал: я понимаю, что у вас муж в лесной отрасли, но неужели вы ничего не боитесь? Вы же всё-таки интересы населения представляете? Мы с ней тогда сильно поругались, очень сильно. Каждый остался при своём мнении. Ну и чего ждать от такой власти? Рука руку моет, и все дела», — возмущен активист.

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Отчаявшись добиться реакции краевых властей, активист обратился в министерство юстиции Хабаровского края. Там ему отказали в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что у них нет полномочий. Он пожаловался на минюст на сайт президента: нет полномочий, перенаправьте по инстанции. Но и из администрации президента пришёл ответ, где говорилось, что проблема действительно существует, но активисту нужно работать с Законодательной думой Хабаровского края, чтобы добиться изменений в законодательстве. Круг замкнулся.

Из архива С. Сусликова Активисты-общественники едут в очередной рейс по тайге

Хабаровские журналисты в августе 2018 года попытались пообщаться с представителями фирмы, которая трелюет из тайги так называемый конфискат, а на деле, самую настоящую браконьерскую добычу. На условиях анонимности лесорубы согласились поговорить. Обвинения со стороны Сергея Сусликова они назвали «происками конкурентов» и сообщили, что с большим трудом выиграли контракт, потому что конкуренция на вывоз конфиската из леса — бешеная. Пожаловались даже, что «в минус» ушли на полмиллиона рублей, выгоды никакой. Зачем им невыгодный контракт с полумиллионным убытком — внятно объяснить не смогли.

В конце 2018 года новый глава Хабаровского края Сергей Фургал привёл данные о том, что налогов с богатейших лесов региона казна получает чуть больше миллиарда рублей. И ровно столько же тратит на восстановление разбитых лесовозами дорог. Вот и получается: регион, располагающий колоссальными лесными богатствами, никаких доходов от этих богатств не имеет. Госдолг растёт, на сегодняшний день он составляет 54,9 млрд рублей. Доходов у края нет, он берёт новые займы на погашение старых. И всё это — сидя на «бочке с золотом». И в этой «бочке» не только лес, там ещё много чего есть — и рыба есть, и золото, и платина, и много ещё всего. Только доходов нет. И дела до этого никому нет, кроме активиста Сергея Сусликова да его немногочисленных единомышленников, которые колесят по тайге и фиксируют дикий масштаб разворовывания народных богатств. Но и до фактов, которые приводят активисты, властям тоже нет никакого дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в здании правительства Хабаровского края сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах высших должностных лиц — зампреда, министра финансов Александра Кацубы, зампреда по социальным вопросам и экс-депутата Закдумы Хабаровского края Натальи Пудовкиной, зампреда — министра экономического развития Виктора Калашникова, первого зампреда Игоря Аверина. Обыски связаны с уголовным делом, возбужденным после проверки, проведенной правоохранительными органами в лесной отрасли региона. Сегодня Генеральная прокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-министра природных ресурсов края Василия Шихалева и крупного лесопромышленника Александра Пудовкина. Их подозревают в превышении должностных полномочий, мошенничестве, пособничестве мошенничеству и пособничестве превышению должностных полномочий. Речь идёт о причинении государству ущерба на сумму не менее чем 1 млрд рублей, а также о незаконной вырубке леса не менее чем на 9 млн рублей.