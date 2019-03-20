Душанбе, 20 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Москва и Душанбе планируют разработать механизм упрощения видов доставки товаров из Таджикистана в Россию. Об этом стало известно в ходе переговоров президента Таджикистана Эмомали Рахмона с первым заместителем председателя правительства России, министром финансов РФ Антоном Силуановым, сообщили 20 марта в пресс-службе главы республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

Стороны отметили сырьевой характер структуры взаимного товарооборота и подчеркнули необходимость диверсификации торговли. Кроме того, стороны договорились активизировать сотрудничество в сфере инвестиций с целью создания совместных предприятий.

Во время переговоров Эмомали Рахмон и Антон Силуанов выразили готовность к активному сотрудничеству в сфере добычи полезных ископаемых, легкой и пищевой промышленности, топливно-энергетической сфере и сельском хозяйстве.

Напомним, по итогам 2018 года товарооборот между Россией и Таджикистаном составил $1 млрд. По итогам первых двух месяце 2019 года товарооборот между двумя странами составил $155 млн. Россия является главным торговым партнером Таджикистана.

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