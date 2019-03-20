Якутск, 20 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Падение цены акций АЛРОСА началось с начала 2019 года и будет продолжаться до тех пор, пока стоимость одной ценной бумаги компании не будет составлять 90 рублей. Такой прогноз озвучил кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Бриллианты

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«Сразу после Нового года началось падение цен на акции АЛРОСА со 105 рублей за одну акцию, номинальной стоимостью 50 копеек до 92,3 рублей за акцию, — отметил эксперт. — Падение на 12% за два месяца — это довольно много. В последнее время начался отскок, цена акции на сегодня составляет около 96 рублей. Возможно, публикация компании АЛРОСА по реализации алмазной продукции в феврале 2019 года добавила оптимизма инвесторам. Однако на самом деле при сравнении с прошлым 2018 годом соответствующего периода видим падение на 40%! Если учесть, что и De Beers за два цикла продаж 2019 года не дотянула на 20% до прошлогодних показателей продаж за те же два цикла алмазного сырья, это говорит о том, что тенденция снижения спроса на сырьё и бриллианты видна уже невооружённым взглядом».

Юрий Данилов считает, что компании АЛРОСА необходимо всё-таки всерьёз подойти к вопросу производства синтетических (лабораторных) алмазов.

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«De Beers уже освоила их производство и намерена постепенно расширять его, при этом избавляясь от отработанных месторождений алмазов. Попытки доказать, что природные, добываемые из недр алмазы более ценны, вряд ли уместны, учитывая, что продают изделия из них в виде бриллиантов, то есть изменив их природную форму. Новое поколение, которое пришло на смену старому романтичному поколению, прагматично. Синтетический алмаз — это не подделка, они более чистые, без дефектов и дешевле по цене. Поэтому крупные компании типа АЛРОСА и De Beers уже не могут чахнуть подобно Кощею над громадными стоками алмазного сырья, дожидаясь выгодной конъюнктуры цен на алмазы. Объёмы производства синтетических алмазов растут, а себестоимость производства снижается. Цена на акции АЛРОСА будет снижаться и дальше до 90 рублей за одну акцию ко второму полугодию 2019 года», — сделал вывод Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, снижение продаж алмазов АЛРОСА в январе-феврале 2019 года по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом составило 40%, бриллиантов — 43%. Юрий Данилов назвал эти показатели удручающими и провальными.

Объёмы продаж в январе также неутешительны: по сравнению с первым месяцем 2018 года, реализация бриллиантов упала на 46%, алмазного сырья — на 22%. Общие продажи алмазной продукции АЛРОСА показали спад в январе 2019 года в сравнении с аналогичным периодом-2018 на 23%, в январе-феврале — на 40,1%.

Напомним, президент АЛРОСА Сергей Иванов купил акции во время падения цены на них и продал почти на пике — перед новым падением их стоимости. Символично, что Иванов снизил свою долю ценных бумаг компании до того, как руководством АЛРОСА было объявлено об инвестировании средств в аэропорт в городе Мирный, после чего «обвалились» акции.