Минусинск, Красноярский край, 20 марта, 2019, 08:31 — ИА Регнум. Депутаты горсовета Минусинска (Красноярский край) 19 марта на сессии избрали мэра города. Им стал заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края Андрей Первухин. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Минусинска, кандидатуру Первухина депутаты поддержали большинством голосов.

Minusinsk.info Андрей Первухин

Всего в работе сессии приняли участие 19 депутатов. Вопрос об избрании главы города был рассмотрен первым.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 2012 года мэром города Минусинска был Дмитрий Меркулов. В сентябре 2018 года он ушёл в отставку с этой должности. После этого был объявлен конкурс на должность главы города (прямые выборы глав городов в Красноярском крае отменены с 2014 года — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, Андрей Первухин был назначен заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в июне 2017 года.