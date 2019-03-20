Тегеран, 20 марта, 2019, 10:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не доверяет США и другим западным государствам. По словам министра, Запад должен поплатиться за преступления на Ближнем Востоке, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

Иван Шилов ИА REGNUM США

Министр отметил, что международная арена — это не то место, где создается доверие и дружба, поэтому Иран в принципе не доверяет ни одной стране мира. В то же время, у Ирана есть множество вопросов к западным партнерам касательно их преступных действий на Ближнем Востоке. Они должны понести за свои деяния ответственность.

Раннее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил иранских чиновников, что Евросоюз является таким же ненадежным партнером, как и США, поэтому ему доверять нельзя. При этом, комментируя лозунг «Смерть Америке!» он дал пояснение, что слоган означает смерть группы людей, руководящей страной, а не призыв к гибели американской нации.