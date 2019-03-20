Курган, 20 марта, 2019, 08:28 — ИА Регнум. Каргапольский и Шадринский районы Курганской области свяжет новая автомобильная дорога. Одобрена соответствующая проектная документация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

Строительство будет вестись на двухкилометровом участке Осиновское — граница Шадринского района. На данный момент там проложена сооружённая десять лет назад грунтовая насыпь. В период осенне-весенней распутицы дорога становится трудно проходимой для транспорта и не соответствует современным требованиям безопасности.

Здесь предстоит помимо дорожной «одежды» построить искусственные водопропускные сооружения, пересечение и примыкания, а также установить новые дорожные знаки.