Барнаул, 20 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. За увольнение в Приморском крае двух учителей школы города Артём, уличенных в некорректном поведении, допущенном при общении со школьником, можно сказать «спасибо» социальным сетям и принципиальной позиции руководства этого учебного заведения, отметила редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Ян Стен. Строгий учитель (фрагмент). 1668

«В Алтайском крае, к примеру, учительницу, которая долго и публично унижала при всём классе двоих учеников начальной школы, так и не уволили. Несмотря на то, что суд подтвердил: слова «двоечник», «тунеядец» и «рыпается», которыми учитель пользовалась при общении с учениками, хотя и не являются оскорбительными, но унижают их честь и достоинство. Причём, чтобы доказать это, потребовалось проводить несколько экспертиз — сам учитель-грубиян отказался признавать свой голос, записанный на диктофон родительницей одного из попавших в опалу ребят. Но даже после выплаты школой штрафа преподавателя оставили работать в школе.

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В случае с приморским учеником, которого (судя по видео) классный руководитель несколько раз толкнул только за то, что ему не понравился внешний вид школьника, ещё неизвестно чем бы всё закончилось, если бы кадры не были обнародованы другим, снимавшим видео, учителем. Поэтому — да, с одной стороны, плохо, что «физрук» не остановил конфликт, но он хотя бы попытался донести эту историю до общественности. Правда, судя по официальной информации, опубликованной на официальном сайте Артемовского городского округа, инцидент произошёл ещё 27 февраля, однако видео попало в соцсети только 19 марта. Посмотрим, что покажет служебная проверка. К тому же важно, чтобы не вышел срок применения административного взыскания за данный проступок. Иначе, как в случае с алтайским педагогом, приморские учителя вполне могут обжаловать увольнение», — отметила Светлана Шаповалова.

Напомним, конфликт с учащимся 8 — го класса школы №18 города Артема и его классным руководителем произошёл ещё в феврале 2019 года. На видеосъемке видно, что учитель разговаривает по телефону и с учеником, делая тому замечания по поводу его прически. При этом он несколько раз толкнул ученика. Видеосъемку производил другой учитель физкультуры, который позже выложил видео в социальные сети.