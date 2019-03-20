Токио, 20 марта, 2019, 10:18 — ИА Регнум. 19 марта Министерство обороны Японии сообщило, что провело проверку ситуации на Синайском полуострове, где международная миссия следит за выполнением мирного договора 1979 года между Египтом и Израилем после арабо-израильской войны. Цель проверки — убедиться в отсутствии боевых действий, в которых Япония не имеет права участвовать.

USPACOM Министр обороны Японии Такэси Ивая

Также был одобрен план отправки двух военнослужащих Сил самообороны Японии в помощь Многонациональным силам и наблюдателям. Ранее в конце 2018 года был принят новый Закон о безопасности, позволяющий Силам самообороны находиться в качестве наблюдателей на линии разграничения, но только в случае наличия соглашения о прекращении огня и отсутствия боевых действий.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», министр обороны Японии Такэси Ивая дополнил решение, заявив, что «Япония будет стремиться делать больший вклад в международную безопасность». По словам Ивая, «отправка военнослужащих — это первый шаг».