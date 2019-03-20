Москва, 20 марта, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Проводимая специалистами «Газпрома» политика в сфере популяризации газомоторного природного газа (метана) в качестве моторного топлива, дала ощутимые результаты, сообщила пресс-служба компании.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM АЗС

«С 2015 по 2018 год спрос на это топливо в газозаправочной сети «Газпрома» в России вырос на 37% — до 598,2 млн куб. м.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению представленные сведения и поручил правлению обеспечить продолжение работы по популяризации газомоторного топлива.

Ранее председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков сообщал, что цены на газомоторное топливо в Ростовской области будут заморожены на три года.

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