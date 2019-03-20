Москва, 20 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Теперь на каждой станции метро через один или два турникета оплатить проезд можно с помощью банковской карты или смартфона, приложив их терминалу. Это гораздо быстрее, чем стоять в очереди за проездным билетом.

В настоящее время в метро Москвы насчитывается более 550 турникетов для бесконтактной оплаты. Они отмечены специальными наклейками. Количество таких терминалов будет расширяться.

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Как сообщалоИА REGNUM, в течение 2019 года в Московский метрополитен поступит 66 поездов нового поколения «Москва».

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