В метро Москвы установили терминалы для бесконтактной оплаты проезда
Москва, 20 марта, 2019, 07:56 — ИА Регнум. В Московском метрополитене на всех станциях появились терминалы для бесконтактной оплаты проезда, сообщается на портале мэра столицы.
Теперь на каждой станции метро через один или два турникета оплатить проезд можно с помощью банковской карты или смартфона, приложив их терминалу. Это гораздо быстрее, чем стоять в очереди за проездным билетом.
В настоящее время в метро Москвы насчитывается более 550 турникетов для бесконтактной оплаты. Они отмечены специальными наклейками. Количество таких терминалов будет расширяться.
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Как сообщалоИА REGNUM, в течение 2019 года в Московский метрополитен поступит 66 поездов нового поколения «Москва».
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