Москва, 20 марта, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Объем просроченной задолженности за поставленный газ вырос в России в 2018 году на 6,6% при увеличении поставок потребителям на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

За год просроченные долги за газ увеличились на 11,2 млрд рублей, со 169,7 до 180,9 млрд рублей. Это значение не учитывает уступку прав долгов компании «Газпром межрегионгаз Пятигорск», работа по взысканию которых продолжается.

Отмечается, что доля задолженников больше всего среди теплоснабжающих организаций — 33% от общего объема долга. Вместе с тем за год количество регионов, сокративших долги, выросло с 26 до 30. Путем подачи претензий и исков «Газпром» взыскал за поставленный газ 166,4 млрд рублей.

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