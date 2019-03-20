Астана, 20 марта, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в феврале 2019 года составил 11,5 трлн тенге ($30,5 млрд), что на 1,7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 20 марта аналитический портал Finprom со ссылкой на данные KASE.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

По сравнению с январем 2019 года торги на фондовой бирже выросли на 8,7%. Однако год назад, в феврале 2018 года, объем торгов снизился в годовом выражении на 16,7%.

На денежный рынок приходятся 80,9% от всего объема торгов, на рынок ценных бумаг — 10,3%. Торги на рынке ценных бумаг достигли 1,18 трлн тенге ($3,13 млрд), что в 3,1 раза больше, чем годом ранее. Рост произошел за счет увеличения объема торгов корпоративными облигациями.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем торгов на KASE составил 127,8 трлн тенге ($338 млрд), что на 15,6% меньше, чем в 2017 году. За год капитализация рынка акций уменьшилась на 10,5%.