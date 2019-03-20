Москва, 20 марта, 2019, 07:39 — ИА Регнум. Список госуслуг дополнен государственной услугой для людей предпенсионного возраста. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В список госуслуг вошла услуга Пенсионного фонда РФ «Информирование граждан об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста».

Теперь предпенсионеры могут узнать, какие льготы они могут бесплатно получать в ПФР, в налоговых органах и в органах социальной защиты и помощи.

Услуга будет предоставляться по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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Как сообщало ИА REGNUM, под предпенсионным возрастом понимается предшествующий назначению пенсии по старости (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин) в соответствии с пенсионным законодательством возрастной период продолжительностью до пяти лет (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин).

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