Астана, 20 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Дальнейшее укрепление добрососедских отношений между Казахстаном и Китаем обсудили посол КНР в республике Чжан Сяо и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили 20 марта в пресс-службе главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

Китайские дипломат передал президенту приглашение председателя Си Цзиньпина принять участие в форме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который пройдет в апреле.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в очередном обращении народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о решении сложить с себя полномочия президента. Исполняющим обязанности главы государства будет назначен председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.

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