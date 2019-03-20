Киев, 20 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Причиной плохого развития метрополитена в столице Украины стала «российская агрессия», которая и сейчас не дает подземке развиваться. Об этом, как передает телеканал NewsOne, сообщил президент Украины Петр Порошенко, выступая в столице страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали виноваты

По его словам, с 18 по 20 февраля 2014 г. в ходе беспорядков в Киеве метрополитен вынужден был приостановить свою работу, когда якобы началась «агрессия со стороны РФ». При этом украинский лидер добавил, что работа столичного метро останавливалась только один раз.

«Она («российская агрессия») затормозила планы развития киевского метро», — сказал президент Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 г. в Киеве произошел госпереворот, после чего в Донбассе вспыхнула гражданская война. Президент страны Виктор Янукович, опасаясь радикалов, был вынужден спешно покинуть страну.