Оренбург, 20 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Очередная волна отставок губернаторов закончится к середине апреля. Об этом журналистам в Оренбурге заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Отставка

«Думаю, запланированные отставки губернаторов в этом году будут. Не сенсационные, а запланированные. Думаю, что такой «звездопад» должен закончиться к середине апреля, а дальше будет подготовка к выборам», — сказала Матвиенко, цитирует её издание Урал56.Ru.

Она добавила, что замена глав регионов является нормальным, естественным и плановым процессом. А в связи с теми масштабными и прорывными задачами, которые президент Владимир Путин поставил по развитию России, наряду с опытными людьми нужны управленцы с новым видением и новыми качествами.

Отметим, в этот момент рядом с Валентиной Матвиенко находился губернатор Оренбургской области Юрий Берг. 19 марта некоторые источники объявили о том, что он написал заявление об отставке. Однако в пресс-службе главы региона опровергли эту информацию.

При этом слухи по поводу отставки Бориса Дубровского, который уже не возглавляет соседнюю, Челябинскую область, подтвердились. После информации в телеграм-каналах о том, что он написал заявление об уходе, на сайте главы региона было опубликовано его обращение к гражданам. В нём Борис Дубровский заявил, что это его личное решение, и поблагодарил земляков за поддержку.

Временным главой региона назначен Алексей Текслер, который последние шесть лет был первым заместителем министра энергетики страны. В сентябре он примет участие в выборах губернатора.

Также 19 марта стало известно о том, что в отставку ушла губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Её преемник пока не назначен.