Москва, 20 марта, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не устает «огорошивать» своих европейских союзников, заявил на своей странице в Twitter председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

Agência Brasil Бразильские солдаты

Таким образом сенатор прокомментировал идею Трампа принять Бразилию в Североатлантический альянс.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать», — отметил Пушков.

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По его словам, после этого Вашингтону придется заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку.

«Но по силам ли?» — задался вопросом сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Бразилии Жаиром Болсонару после их переговоров в Белом доме заявил, что США серьезно рассматривают варианты предоставления Бразилии членства «в каком-нибудь союзе», не исключая НАТО.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков напомнил, что аббревиатура НАТО говорит о североатлантической направленности этого военного блока, а не южной.

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