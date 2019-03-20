Ньюарк, США, 20 марта, 2019, 06:38 — ИА Регнум. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Santeri Viinamäki Хоккей

В составе «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голом, а Александр Овечкин — результативной передачей. Также шайбы забросили Андре Бураковски, Бретт Коннолли и Том Уилсон.

В составе «Нью-Джерси» единственный точный бросок на счету нападающего Кенни Агостино.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 93 очка в 73 матчах. «Нью-Джерси» идет на 28-м месте, в активе команды 63 очка в 74 играх.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0).

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