Пекин, 20 марта, 2019, 06:29 — ИА Регнум. Таможенники раскрыли 11 банд нефтеконтрабандистов и арестовали 55 подозреваемых в рамках спецоперации по борьбе с контрабандой нефтепродуктов, сообщили в Главном управлении таможни Китая, передает 19 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

С 12 по 14 марта китайские таможенники направили 71 группу специальных сил таможенной службы, береговой охраны и силовиков из других служб на проведение специальной операции по борьбе с контрабандой.

Предварительное расследование показало, что контрабандисты переправили около 138 тыс. тонн нефтепродуктов стоимость 810 млн юаней (коло $121 млн). С начала года китайские таможенники предотвратили 87 случаев контрабанды нефтепродуктов общей стоимостью 4,8 млрд юаней.

Качество контрабандных нефтепродуктов, как отмечается, может нести потенциальные риски для потребителей, при этом, таможенные службы продолжать бороться преступлениями в этой сфере во имя укрепления национальной безопасности.