Москва, 20 марта, 2019, 06:27 — ИА Регнум. Московский ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в четвёртом матче ½ финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Хоккей

В первом периоде «Динамо» открыло счёт, отличился защитник Юусо Хиетанен. ЦСКА смог отыграться и выйти вперёд в третьем периоде благодаря голам Константина Окулова и Мэта Робинсона.

Таким образом, ЦСКА ведёт в серии — 3:1. Следующий матч состоится 21 марта на домашней арене «армейцев».

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2).

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