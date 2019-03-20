В России ждут пересчёта пенсий и вторую волну повышения цен: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 20 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Степанакерт не поддерживает идею включения в состав Армении Карабаха;
- Йеменские хуситы не отдадут Ходейду;
- В России ожидается новая волна роста цен;
- Госдума во II чтении приняла законопроект о пересчёте пенсий;
- В «Аэрофлоте» сообщили о введении безбагажных тарифов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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