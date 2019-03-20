Чита, 20 марта, 2019, 06:02 — ИА Регнум. Далеко не все пострадавшие от мощнейшего наводнения жители Забайкальского края получили полагающиеся им выплаты. Несмотря на то, что непригодными для проживания признаны 322 жилых дома, более 80 человек ещё и не получили жилищные сертификаты. Такой вывод можно сделать из официального сообщения регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Philippe Semanaz Наводнение.

По словам министра труда и социальной защиты Андрея Федотова, пострадавшим от паводка в Забайкальском крае производятся выплаты — их размер составит 398 миллионов рублей — но с формированием списков пострадавших существуют проблемы. Объясняться с пострадавшими на этот счёт часто приходиться врио губернатора Забайкальского края Александру Осипову в ходе рабочих поездок по региону.

«В рабочих командировках по краю люди меня часто спрашивают о возмещении ущерба от паводка. Есть вопросы по обоснованности размера выплат, по признанию кого-либо пострадавшим. Необходимо сокращать сроки процесса оказания помощи», — подчеркнул Александр Осипов.

Что касается ущерба, нанесённого объектам дорожного хозяйства региона, то, по оценке министра территориального развития Виктора Паздникова, он составил 744 миллиона рублей, необходимо восстановить 198 объектов.

«Это поврежденные автомобильные дороги регионального и местного значения, мосты, водопропускные трубы. Работы по восстановлению в полной мере начнутся в апреле», — отметил чиновник.

Известно, что на территориях Читинского, Карымского, Шилкинского, Нерчинского, Сретенского, Чернышевского, Хилокского районов и городского округа «Город Чита» уже проведены аварийно-восстановительные работы, возведено 33 временных дамбы, 4 временных водоотводных канала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение небывалой силы Забайкальский край пережил летом 2018 года. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и затопили значительные территории. На территории 11 муниципальных районов подтоплению подверглись более двух тысяч хозяйств, более 2600 приусадебных участков и личных подворий. Однако власти затянули с введением режима ЧС, поэтому многих граждан большая вода застала буквально врасплох. Спасать себя и своё имущество многим приходилось самостоятельно.

Многие из тысяч жителей Забайкальского края, пострадавших в 2018 году от мощнейшего наводнения, при получении жилищных сертификатов предпочитают не задерживаться в регионе. Владельцы долгожданных сертификатов приобретают жилье и в других регионах России — Приморском крае, Краснодарском крае, Бурятии, Смоленской, Новосибирской и других областях.