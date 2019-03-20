Канберра, 20 марта, 2019, 05:54 — ИА Регнум. Высказывание турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об австралийцах неприемлемо и незаконно, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает телекомпания SBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

Комментируя выступление Эрдогана в городе Эрегли (Турция) по поводу теракта в Новой Зеландии, глава правительства Австралии заявил, что турецкий лидер допустил угрозы в адрес австралийцев, осуждающих ислам.

«Эти высказывания глубоко оскорбительны», — заявил Моррисон.

Он выразил мнение, что в заявлении главы Турции об австралийских воинах, погибших в Первой мировой войне, есть противоречия с выказыванием основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка.

«Мало того, считаю такие высказывания нарушением закона», — сказал Моррисон.

Отметим, что после заявления Эрдогана Моррисон вызвал для консультаций посла Турции в Австралии.